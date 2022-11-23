اليابان تصنع ثاني المفاجآت في كأس العالم قطر 2022

إنهزم المنتخب الألماني في إفتتاح مشواره بكأس العالم قطر 2022، ضد المنتخب الياباني برسم الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.

وإفتتح المنتخب الألماني مجال التهديف، عن طريق ضربة جزاء نفذها اللاعب إلكاي غندوغان، من علامة الجزاء في الدقيقة 32.

وعدل المنتخب الياباني عن طريق لاعبه دوان ريتسو في الدقيقة 75 من عمر المباراة، وليضيف اللاعب الظهير الأيمن تاكوما أسانو الهدف الثاني لصالح اليابان.

وتعد خسارة المنتخب الألماني ضد اليابان، ثاني مفاجأت هذه الدورة من المونديال، بعد خسارة المنتخب الأرجنتيني أمس الثلاثاء، ضد المنتخب السعودي.