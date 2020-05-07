اليابان تعلن رسميا استخدام عقار “رمديسيفير” لمعالجة المصابين بكورونا

سمحت حكومة اليابان، اليوم الخميس، باستخدام عقار “رمديسيفير” المضاد للفيروسات، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.

وقال مسؤول في وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية، إنه “تمت الموافقة على استخدام العقار بموجب تدابير استثنائية”.

وبذلك أصبحت اليابان ثاني بلد يوافق على استخدام عقار رمديسيفير، بعد الولايات المتحدة، حيث سمحت السلطات الجمعة باستخدامه لمعالجة المصابين بكورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، إن الحكومة تسعى إلى إعطاء موافقتها هذا الشهر على استخدام عقار “أفيغان”، في حال أثبتت التجارب التي تشمل مئة مصاب فاعليته.

وهذا العقار، غير متوافر للبيع ولا يمكن إنتاجه وتوزيعه إلا بطلب من الحكومة اليابانية.