اليابان تفتح أبوابها للطلبة الجزائريين عبر منح دراسية ممولة

أعلنت سفارة اليابان بالجزائر عن فتح باب الترشح للاستفادة من منح الحكومة اليابانية (MEXT) لسنة 2027، والمقدمة من طرف. وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية. وذلك في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات بين الجزائر واليابان.

ودعت السفارة الطلبة الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على دليل التقديم وتحميل استمارات. المشاركة عبر موقعها الرسمي، حيث تتضمن. هذه المنح عدة تخصصات ومستويات دراسية، تشمل طلبة الدراسات العليا ، وطلبة الليسانس، إضافة إلى طلبة كليات التكنولوجيا. (كوسن) وكليات التكوين المتخصص.

وحددت الجهات المعنية آجال إيداع ملفات الترشح، حيث سيكون آخر موعد بالنسبة لطلبة الدراسات العليا في الفاتح من جوان 2026. بينما حُدد يوم 15 جوان 2026 كآخر أجل لطلبة الليسانس وباقي الفئات الأخرى.

وتُعد منح MEXT من بين أبرز البرامج الدراسية. التي تتيح للطلبة فرصة متابعة دراستهم في الجامعات اليابانية، مع الاستفادة. من تكوين عالي المستوى في بيئة أكاديمية متقدمة.فضلاً عن اكتساب خبرات ثقافية وعلمية مميزة.