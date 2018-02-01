ستكرم الحكومة اليابانية، الرياضي الجزائري محمد لزهاري يمني، بمنحه وسام “الشمس المشرقة والأشعة الذهبية والفضية”، باعتباره أول من مثّل الجزائر في الألعاب الأولمبية.

وكشفت (و.أ.ج) أن السفارة اليابانية، قررت تكريم الرياضي الجزائري لمحمد لزهاري يمني، في الـ04 فيفري الجاري، بمقر السفارة اليابانية بالجزائر.

ويأتي هذا عرفانا، للجمبازي لزهاري، الذي يعتبر أول رياضي مثل الجزائر في الألعاب الأولمبية 1964، التي تزامنت مع إجرائها بطوكيو.

ويعتبر محمد لزهاري يمني، من أوائل وأبرز رياضيي الجمباز في الجزائر، حيث توج بالبطولة الفرنسية سنة 1960، قبل تمثيله الجزائر.