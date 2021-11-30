اليابان تمنع دخول الأجانب من كل دول العالم تخوفا من إنتشار أوميكرون

قررت اليابان إغلاق حدودها أمام جميع الزوار الأجانب للحد من انتشار متحور كورونا الجديد “أوميكرون” بداية من اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء “فوميو كيشيدا” في تصريح صحفي، أمس الإثنين أن البلاد ستحظر دخول الأجانب من كل أنحاء العالم اعتبارا من 30 نوفمبر.

كما أعلنت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، نقلا عن تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور الجديد أوميكرون في أراضيها .

وبالمقابل أعلنت العديد من دول العالم تسجيل إصابات بالمتحور أوميكرون على أراضيها، على غررار هولاندا، بلجيكا، السويد. كما سارعت بإتخاذ إجراءات للحد من إنتشار المتحور الجديد.

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كشفت رئيسة الجمعية الطبية في جنوب إفريقيا، “أنجيليك كويتزي”، عن الأعراض التي تظهر على المصاب بـ”أوميكرون” المتحور الجديد من فيروس كورونا.

وأوضحت كويتزي، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، اليوم السبت المتحور الجديد يمثل مرضا خفيفا. مع أعراض تتمثل في التهاب العضلات والإرهاق لمدة يوم أو يومين مع الشعور بعدم الراحة.

كما قالت أن المصابين حتى الآن لا يعانون من فقدان حاسة التذوق أو الشم، وقد يكون لديهم سعال خفيف. مشيرة إلى أنه لا توجد أعراض بارزة للمتغير أوميكرون، ومن بين المصابين، يتم علاج بعضهم في المنزل حاليا.

وتابعت القول، أنه لا توجد أدلة إكلينيكية كافية لإثبات المخاطر المرتبطة بمتحور “أوميكرون”. مشيرة إلى أن المتحور الجديد تم إكتشافه لدى بعض المسافرين من جنوب أفريقيا في بوتسوانا وهونغ كونغ وبلجيكا.

كما أن المتحور الجديد تم إكتشافه فقط في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي، ولم تستقبل المستشفيات حتى اللحظة، أعدادا كبيرة من المصابين. فضلا عن عدم اكتظاظ وحدات العناية المركزة في البلاد بهم.

وقالت كويتزي أنه من المفترض أن يعقد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا اجتماعا اليوم. بإشراك المجلس الوطني للقيادة ضد فيروس كورونا لبحث تطورات الأوضاع الصحية في أعقاب ظهور إصابات بالمتغير الجديد “أوميكرون”.

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