اليابان توقف “سفاح تويتر”

تنوي اليابان، اتخاذ إجراءات صارمة ضد مواقع للتواصل الاجتماعي، عقب اعتقال سفاح قتل 9 أشخاص استدرجهم عن طريق “تويتر”.

وجرى توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 27 عاما، مؤخرا، بعد العثور على أشلاء الضحايا، في شقته بضواحي العاصمة طوكيو.

وقام “قاتل تويتر” بتقطيع جثث الضحايا، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و26، أخفى الجثث في الثلاجة .

واختارالسفاح ضحاياه عن طريق تويتر، وركز على من شاركوا بتغريدات يؤكدون فيها تفكيرهم في الإقدام على الانتحار.

واعترف المشتبه فيه بتورطه في قتل الأشخاص التسعة، وبينهم يافعون و3 تلميذات في المدرسة الثانوية.

وتسجل اليابان واحدا من أعلى معدلات الانتحار في العالم، إذ يضع نحو 200 ألف شخص في البلاد حدا لحياتهم سنويا.