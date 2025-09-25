اليابان تُموّل المشاريع الجمعوية في الجزائر

أعلنت سفارة اليابان في الجزائر عن فتح باب التقديم لبرنامج المساعدات الموجهة للمشاريع المحلية “كوسانونه - KUSANONE”. وهو جزء من المساعدات اليابانية للتنمية، ويهدف إلى دعم المشاريع التنموية والإنسانية الصغيرة التي تحدث فرقاً مباشراً في حياة الأفراد وتعزّز الأمن الإنساني على المستوى المحلي.

وحسبما أفادت به وزارة الشباب، فإن الفرصة موجهة لكل الجمعيات الجزائرية “الوطنية أو المحلية” المعتمدة والناشطة. والتي تسعى لتنفيذ مشاريع في مجالات الصحة، التعليم، البيئة، تمكين المرأة، تحسين المرافق والخدمات الأساسية.

ومن شروط التقديم الأساسية أن تكون الجمعية مسجّلة وناشطة وغير ربحية. أن يحقق المشروع فائدة مباشرة للمجتمع المحلي. ويتم تقديم ملف كامل يشمل إستمارة طلب المنحة. نسخة من القانون الأساسي وشهادة التسجيل. وصف تفصيلي للمشروع وأهدافه وميزانيته. تقارير الأنشطة وميزانية الجمعية.

وبإمكان الجمعيات تحميل الوثائق المطلوبة من الموقع الرسمي لسفارة اليابان بالجزائر عبر هذا الرابط:

https://www.dz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00377.html. وتم تحديد آخر أجل لاستقبال الطلبات: 9 أكتوبر 2025.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور