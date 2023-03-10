اليابان: وفاة أول حالة مرتبطة بالتطعيم ضد كورونا

أعلن مسؤولون من وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان، عن أول حالة وفاة مرتبطة مباشرة بالتطعيم ضد فيروس كورونا.

وحسب وكالة Kyodo اليابانية، اليوم الجمعة، قالت الحكومة اليابانية، أنه لا يمكن استبعاد وجود علاقة سببية بين التطعيم والوفاة.

ولم يتم تحديد التفاصيل الدقيقة للمريض ولا نوع اللقاح بعد، سوى أن المريض كان امرأة في سن 42 عاما.

وكانت الحكومة تؤكد طوال الوقت بشكل خاص أن مثل هذا الاتصال بين التطعيم والوفاة مستبعد تماما.

وقد تم تسجيل ما لا يقل عن ألفي حالة وفاة في اليابان خلال السنوات الأخيرة من المرضى الذين تم تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا. إلا أنه لم يتم إثبات وجود صلة مباشرة بين الوفيات والتطعيم.

وتم في اليابان تطعيم أكثر من 104 ملايين شخص بمكون واحد من اللقاح. كما يتم إجراء التطعيم بمكونات معززة للقاح ضد سلالة أوميكرون.

وخلال فترة الوباء بأكملها في اليابان، تم تسجيل أكثر من 33.2 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا ونحو 73 ألف حالة وفاة.