الياس أخاموك: ارتفاع إصابات كورونا سيستمر لأسابيع ولا نستبعد فرض إجراءات جديدة

حذّر عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد تفشي وباء كورونا، إلياس أخموك، من المنحى التصاعدي لفيروس كورونا في الجزائر.

وعبر المتحدث عن قلقه لبلوغ الوفيات مستويات قياسية لم يسبق تسجيلها منذ ظهور المرض شهر مارس المنصرم.

واعتبر المختص، حسب الخبر الوارد بموقع صحة، أن استمرار المعطيات بالشكل والتواتر الحالي ينذر بمستقبل صعب وحرج.

ودعا المواطنين الى التحلي بروح المسؤولية، والتقيد بالبروتوكولات الصحية خاصة وأن تهديدات كوفيد19 أخطر 10 مرات من الأنفلونزا الموسمية.

وتوقع أخموك استمرار المنحى التصاعدي لفترة مقبلة قدرها بنحو 3أسابيع إضافية.

كما لم يستبعد فرض اجراءات اضافية اذا لم تكن النتائج المحققة في مستوى تطلعات المختصين.

وقال المختص “نحاول دوما إحداث التوازن بين الحالة الصحية والاقتصادية الفردية غير أن حياة المواطنين أولى”.

ويعتبر مؤشر الوفيات، حسب أخموك، هاما وأساسيا في الوقوف على مدى انتشار الوباء وتفشيه والتحكم في الوضع العام.

وعبر عن أمله في عدم استمراره بهذه الوتيرة ويضاف إليه تشبع أسرة الإنعاش وإخضاع المرضى للتنفس الاصطناعي.

وانتقد المتحدث اعتماد المرضى على الطب التقليدي فقط في علاج أعراض كورونا.

وأكد أنهم يضيعون الوقت ويفوتون على أنفسهم فرصة الشفاء دون تعقيدات، مؤكدا ان الفحوصات الطبية والأدوية مهمان في المسار العلاجي.