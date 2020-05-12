الياس مرابط لـ”النهار أون لاين”:”لم نفهم طريقة تكفل وزارة الصحة بملف منحة الرئيس”

قال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط في تصريح لـ”النهار أون لاين”، اليوم الثلاثاء، بأنه لم يتم إلى حد الآن فهم تصريحات وزير الصحة بخصوص مستحقي “المنحة الخاصة” التي كان قد أقرّها رئيس الجمهورية لكل مستخدمي أسلاك الصحة من دون استثناء، والتي تنتهي أصلا مع نهاية شهر ماي الجاري.

وتساءل مرابط حول طريقة تكفل وزارة الصحة بملف هذه المنحة، معتبرا بأنها فشلت خاصة وأن هذه المنحة مؤقتة وظرفية ومدتها حددت بثلاثة أشهر فقط، حيث تنتهي نهاية الشهر الجاري.

وأضاف الياس مرابط بأن هذه المنحة هي في الأصل تشجيعية وتمسّ كل الأسلاك المهنية والطبية، مستدلا في ذلك بالمرسوم الرئاسي الذي تكلم عن سلك الإدارة وسلك شبه الطبي ولم يستثنِ أحدا، غير أن الوزارة لا تزال تخرج بتصريحات لم نفهمها إلى حد الآن، خاصة تصريحات الوزير المتكررة بخصوص هذه المنحة التي أخرجتها من إطارها وصارت المنحة سببا للتذمر والاحتقان داخل السلك الطبي.

وقال رئيس نقابة ممارسي الصحة بأن عمال بعض القطاعات موجودون في راحة إجبارية منذ أشهر، غير أنهم يتلقون أجورهم بصفة عادية، ويتلقون حتى منح المردودية، مؤكدا بأنه ليس ضد هذا الإجراء لأن بعض العمال عملهم متعلق بمقر مؤسساتهم، لكن وزارة الصحة لا تزال حائرة في من له الحق في هذه المنحة، هل يأخذها الكل أم البعض بالرغم من أن الرئيس لم يستثنِ أي أحد عند إقراره هذه المنحة.