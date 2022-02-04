الياس مرابط يكشف عدد ضحايا كورونا من الأطباء

كشف رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الصحة الياس مرابط اليوم الجمعة، عن تسجيل وفاة 451 طبيب من مختلف التخصصات والأسلاك بفيروس كورونا،

و في هذا السياق أكد مرابط لاذاعة سطيف، أن الموجة الرابعة استنزفت قطاع الصحة بامتياز، وعدد الإصابات في حق عمال الصحة بالجملة و يقدر بالآلاف،

بينما نسبيا لم يسجل عدد كبير من الضحايا مقارنة بالموجات السابقة.

وتابع:”للأسف سجلنا وفاة 451 طبيب من مختلف التخصصات والأسلاك، والعدد مرشح للإرتفاع بحكم وجود عددا آخر بالمستشفيات وبعضهم في حالة حرجة بالإنعاش.”

بالمقابل أكد ذات المتحدث عن تراجع متواصل في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال اسبوع ومنحنى تنازلي في قوة الموجة،

تترجمه على حد قوله نقص الضغط بالاستعجالات و العيادات الخاصة والمخابر والصيدليات.

مضيفا أنه اذا واصل التراجع بنفس الوتيرة هذا الأسبوع، فرسميا الجزائر تكون قد تخطت الموجة الرابعة وتركتها وراءها.

كما أشار الى أن نسبة الوفيات تبقى مرتفعة نسبيا، والسبب راجع لمخلفات هذه الموجة قبل أسابيع من الآن، هي ليست اصابات جديدة.

الى جانب ذلك، دعا مرابط إلى الانتظار والترقب لبعض الأسابيع قبل رفع كل الإجراءات الوقائية والعودة للحياة الطبيعية،

وعدم التسرع وتعويض ذلك بحملة واسعة للتلقيح والتطعيم.

وأردف قائلا:”الأيام القادمة بعد استقرار الوضعية الوبائية تعتبر أفضل فترة للتطعيم و تشكيل المناعة الجماعية حماية لنا من أي طارئ ممكن لا قدر الله، هي الحل الوحيد لنا مستقبلا.”

في سياق مغاير، أكد مرابط أنه كنقابة تثمن قرار استئناف الدراسة، بعد أسبوعين من التوقف الذي ساهم في كسر قوة الموجة الرابعة،

ومع تراجع الأرقام ضروري عودة التمدرس مع الإلتزام بالوقاية.

موضحا في الوقت ذاته، الى أن غياب الأطفال عن الدراسة مطولا قد يخلق مشاكل تربوية نفسية وسلوكية عند الأطفال، مهم عودتهم للدراسة.

وأضاف:”نثمن عاليا كشريك اجتماعي ماجاء من توصيات في اللقاء الوطني الأخير لإصلاح المنظومة الصحية.”

و تابع:”التزمنا جميعا بأن يكون عام 2022 هو عام قطاع الصحة ننتظر فقط نهاية هذه الموجة للشروع الفعلي في الإصلاح.”