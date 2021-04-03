الياس مرابط: 125 ألف جزائري تلقى جرعتي لقاح كورونا

كشف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بالجزائر، الدكتور الياس مرابط، أن الوضعية الوبائية في البلاد مستقرة حاليا.

وقال لإذاعة سطيف، “اذا تمسكنا بوتيرة الالتزام بالتدابير الوقائية فالجزائر ستكون من بين أولى الدول التي ستعلن الانتصار على الوباء”.

ودعا الى ضرورة الحذر أكثر، وعدم التراخي في تطبيق البروتوكولات الصحية لاسيما في النقل، الإدارات والجامعات

وأكد أن المؤسسة المسجدية هي الوحيدة التي لا تزال تطبق البروتوكول الصحي الكامل مقارنة بباقي المؤسسات الأخرى.

وأشار أن عمال الصحة استفادوا من حوالي 20 ألف جرعة للقاح، فيما استفاد 125 ألف مواطن تم تلقيحه بالجرعتين.

وشكر مرابط رئيس الجمهورية، الذي قرر إعطاء منح للأطباء ومستخدمي الصحة وننتظر صرف المنح المتأخرة منذ أشهر.

وقال “ولا دولة قررت التأمين الشامل على المرض في هذه الجائحة هذا انجاز نثمنه ننتظر فقط آليات التطبيق والتنفيذ”.

وكشف مرابط عن تسجيل 220 ضحية وفاة من أهل القطاع، منها 168 وفاة من الأطباء مناصفة القطاعين العام والخاص.

وأضاف “سجلنا في نقابتنا إصابة حوالي 13 ألف إصابة بالفيروس في سلك الصحة، تنوعت بين الإصابات الخفيفة والخطيرة”.

وتابع “أكثر الولايات التي سجلت وفيات الأطباء هي العاصمة والبليدة، وولايات الشرق، لكن تقريبا كل الولايات عرفت شهداء الواجب المهني”.