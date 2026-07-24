الياس ميلودي يلتحق بقائمة المسرحين من مولودية وهران

تواصل إدارة نادي مولودية وهران، غربلة تعداد الفريق، خلال فترة التحويلات الصيفية الجارية، تحسبا للموسم الكروي الجديد.

وأعلنت إدارة مولودية وهران، عبر بيان نشرته في الصفحة الرسمية للفريق، عن إنهاء ارتباطها باللاعب إلياس ميلودي.

كما أوضح مسؤولي الحمراوة، بأن هذه الخطوة تدخل ضمن عملية إعادة تشكيل تعداد الفريق، تحضيرا للموسم الرياضي الجديد.

وفي ختام بيانها، عبرت إدارة مولودية وهران، عن شكرها للاعب الياس ميلودي، على ما قدمه للفريق، متمنية له التوفيق في باقي مشواره الرياضي، خارج أسوار مولودية وهران.