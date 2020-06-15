 اليامين زروال: إلتمست في الرئيس تبون إرادة قوية لبناء دولة جزائرية جديدة.. وأعتز بإنتمائي لهذا الشعب

صرح الرئيس الأسبق اليامين زروال عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه إلتمس في الرئيس إرادة قوية لبناء دولة جزائرية جديدة.

وقال الرئيس الاسبق “من الطبيعي أن أقوم بهذه الزيارة للرئيس تبون لأني التمست فيه منذ حملته الانتخابية وحتى اليوم الارادة القوية والصلبة لبناء دولة جزائرية جديدة”

أشاد اليامين زروال بالجزائر قائلا أن “هذه الدولة القوية كانت حلم الشهداء الأبرار والذين نادى بها ملايين الجزائريين والجزائريات خلال قيامهم بثورتهم السلمية والفريدة من نوعها”.

وإختتم الرئيس الأسبق زروال بإعتزازه وإفتخاره بأنه من هذا الشعب وقال “كمواطن أعتز كل يوم أكثر فأكثر بإنتمائي لهذا الشعب”.

هذا وإسقبل الرئيس تبون اليوم بمقر رئاسة الجمهورية الرئيس الأسبق اليامين زروال.