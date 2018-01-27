اليد الجزائرية تواصل فضائحها في الغابون!!

الرياضة
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اليد الجزائرية تواصل فضائحها في الغابون!!
بقلم إسماعيل عشاش

تعرض المنتخب الوطني لكرة اليد لهزيمة جديدة في الكان 2018، اليوم، وذلك عند مواجهته الغابون في اللقاء الترتيبي للحصول على المركز الخامس.

ودخل أشبال المدرب، سفيان حيواني اللقاء بقوة وتمكنوا من فرض منطقهم، بدليل إنهائهم الشوط الأول لصالحهم بفارق خمس إصابات 14-9.

لينهار “الخضر” خلال المرحلة الثانية ويخسروا الأسبقية المُريحة التي كانوا يحوزونها، بسبب ضعفهم البدني وعجهزهم عن المُحافظة على نفس النسق.

وبهذه السقطة الجديدة، تواصل كرة اليد الجزائرية فضائحها في دورة الغابون والتي ستبقى وصمة عار في جبين جميع المُتسببين فيها.

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