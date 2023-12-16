اليعقوبي: “واجهنا أفضل فريق يطبق كرة القدم في الجزائر”

أبدى مدرب أولمبي الشلف، قيس اليعقوبي. أسفه على اكتفاء فريقه بنتيجة التعادل أمام الضيف نادي بارادو، معترفا في ذات الوقت بقوة هذا الأخير.

وصرح قيس اليعقوبي، عقب المباراة: “واجهنا أفضل فريق يطبق كرة القدم في الجزائر خلال السنوات الثلاث الأخيرة”.

كما أضاف: “كنا نسعى لاسترجاع النقطتين اللتين أضعناهما في مباراتنا الأخيرة أمم نجم مقرة، لكن لم ننجح في ذلك”.

وختم قيس اليعقوبي: “قراءتنا للمباراة كانت صحيحة، كوني أعرف مدرسة بارادو، التي تملك لاعبين تم تكوينهم منذ الصغر على السرعة، والاستحواذ على الكرة”.