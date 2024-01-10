اليعقوبي يستقيل من على رأس العارضة الفنية لأولمبي الشلف

قرر المدرب التونسي، قيس اليعقوبي، اليوم الأربعاء، رمي المنشفة، ومغادرة العارضة الفنية لفريق أولمبي الشلف.

ونشرت إدارة أولمبي الشلف، بيان عبر صفحتها الرسمية، أكدت من خلاله استقالة مدربها اليعقوبي، من العارضة الفنية.

كما أوضح مسؤولي أولمبي الشلف، بأن استقالة اليعقوبي، تعود لأسباب شخصية، ما جعله يتنازل عن قيمة عقده، ومستحقاته العالقة لدى الفريق.

وتوجهت إدارة أولمكبي الشلف بشكرها للمدرب قيس اليعقوبي، متمنية له التوفيق والنجاح في باقي مسيرته المهنية.