اليقظة حول الندرة.. الرئيس تبون يحذر المسؤولين.. إستفيقوا ويجب تحديد المسؤوليات

أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعليمات لوزراء التجارة والفلاحة والصناعة تتعلق باليقظة حول الندرة.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين شدد الرئيس تبون في السياق ذات صلة، على تسجيل تراحي في عزيمة عمل لدى البعض.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد أمر رئيس الجمهورية، بضرورة استفاقة الجميع وتحديد المسؤوليات وفاء للمهام الموكلة إزاء المواطن الذي ينبغي أن يكون الشغل الشاغل لكل موظف عمومي.