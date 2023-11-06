اليمن: إطلاق دفعة من المسيرات على أهداف مختلفة وحساسة للعدو الصهيوني في الأراضي المحتلة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها مساء اليوم الإثنين، إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف مختلفة وحساسة للعدو الصهيوني في الأراضي المحتلة. مشيرة إلى أن هجماتها أسفرت عن توقف الحركة في القواعد والمطارات المستهدفة ولعدة ساعات.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية في بيانها استمرارها في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابةً لنداءات شعبها اليمني وكافة شعوب الأمة وحتى يتوقف العدوان الصهيوني الوحشي على إخواننا في غزة.

وللإشارة، استشهد عشرات الفلسطينيين في اليوم الـ31 من الحرب على غزة، اثر غارات صهيونية ليلية مكثفة، بعد يوم من ارتكاب مجزرتين جديدتين، إحداهما قرب ميناء غزة، والثانية في مخيم المغازي، خلّفتا 75 شهيدا.