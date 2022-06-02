اليمن..الأمم المتحدة تعلن تمديد الهدنة  لمدة شهرين

أعلنت المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الخميس، إن أطراف النزاع في اليمن استجابت بشكل ايجابي لاقتراح تمديد الهدنة السارية لشهرين إضافيين.

وقال المبعوث: “ أود أن أعلن استجابة أطراف النزاع بشكل ايجابي على اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية في اليمن لشهرين إضافيين”.

وأفاد نفس المتحدث، بأن الهدنة المجددة تدخل حيِّز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية، اليوم الموافق 2 جوان 2022 في الساعة 7 مساءا بتوقيت اليمن.

كما اكد أنه تم تمديد الهدنة وفق نفس أحكام الاتفاقية الأصلية، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 2 افريل 2022.