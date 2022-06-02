اليمن..الأمم المتحدة تعلن تمديد الهدنة لمدة شهرين
أعلنت المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الخميس، إن أطراف النزاع في اليمن استجابت بشكل ايجابي لاقتراح تمديد الهدنة السارية لشهرين إضافيين.
وقال المبعوث: “أود أن أعلن استجابة أطراف النزاع بشكل ايجابي على اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية في اليمن لشهرين إضافيين”.
وأفاد نفس المتحدث، بأن الهدنة المجددة تدخل حيِّز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية، اليوم الموافق 2 جوان 2022 في الساعة 7 مساءا بتوقيت اليمن.
كما اكد أنه تم تمديد الهدنة وفق نفس أحكام الاتفاقية الأصلية، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 2 افريل 2022.
من جانب اخر، صرح مصدر حكومي يمني أكد في وقت سابق اليوم أنه نتيجة للضغوط الدولية والاممية المكثفة, اتفقت الحكومة اليمنية، وجماعة انصار الله (الحوثي) على تمديد الهدنة برعاية أممية، شهرين إضافيين على أن تستمر حتى يوم 2 اوت المقبل، مضيفا أن الضغط الدولي والإقليمي كان كبير بهدف تجديد الهدنة.
وأشار ذات المصدر، الى أن الأمم المتحدة كانت تسعى إلى تمديدها لمدة ستة أشهر, أي من 2 جوان الحالي حتى مطلع ديسمبر المقبل, لكن بعد نقاشات عدة, تم الاتفاق على مهلة الشهرين.