اليمن.. الجيش الأمريكي يستهدف منشأة قيادة للحوثيين

استهدفت قوات الجيش الأمريكي منشأة قيادة تديرها جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن.

وفي منشور لها على موقع إكس، قالت القيادة المركزية للجيش الأميركي إن “المنشأة المستهدفة كانت مركزا لتنسيق عمليات الحوثيين مثل الهجمات على السفن الحربية والتجارية التابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن”.

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله يحيى سريع، قد صرح في وقت سابق من اليوم بأن قواتهم ضربت هدفا عسكريا في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي وإن الصاروخ أصاب هدفه.