اليمن. القوات المسلحة تطلق دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف في الكيان الصهيوني منها ” إيلات”

أطلقت القوات المسلحة اليمنية دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف مختلفة للعدو الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان له مساء اليوم، أنه من بين المناطق التي استهدفتها أهدافٌ حساسةٌ في مِنطقةِ أُمِّ الرشراشِ “إيلات”.

وجاءت هذه العملية بعد 24 ساعة فقط من عملية عسكرية أخرى نفذتها قواتنا المسلحة بالطائرات المسيرة على ذات الأهداف. يضيف يحيى سريع.

وأبرز أن القوات المسلحة اليمينية بدأت في اتخاذ كافة الإجراءات العملية لتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن التعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر.

أكد ذات المتحدث ذاته في الأخير، أن عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيلي لن تتوقفَ حتى يتوقفَ العُدوانُ الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزةَ الباسلة.