اليمن تدعو الدول العربية لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

دعا رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشيد العليمي، الدول العربية، إلى تصنيف مليشيات الحوثيين منظمة إرهابية.

وأوضح العليمي، خلال تدخله في القمة العربية بالجزائر اليوم الأربعاء، أن هذه الجماعة تسببت في مقتل نصف مليون يمني بينهم نساء وأطفال، وشردت 5 ملايين آخرين. كما زرعت ملايين الألغام ودفعت بآلاف الأطفال جنودا إلى المحارق.

مشيرا إلى أن 80 بالمائة من الشعب اليمني، ينتظر المساعدات من الوكالات الإغاثية، في إطار رفض هذه المليشيات، إحلال السلم ووقف الحرب.

هذا وهنأ ذات المسؤول، الجزائر قيادة وشعبا بمناسبة احتفالهم بالذكرى اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة. مشيدا بوقوف الجزائر الدائم إلى جانب اليمن من أجل تجاوزه الأزمة التي يمر بها.

العليمي يدعو لمنع التدخلات الايرانية المدمرة في بلاده

كما اغتنم ذات المسؤول، الفرصة للتأكيد على ضرورة دعم كافة الجهود لمنع التدخلات الايرانية المدمرة في اليمن عبر نقل الخبرات العسكرية والأفكار الهدامة.

مشيرا إلى أن بلاده لا تملك أي مشكلة مع إيران وشعبها، مؤكدا أن مصلحة إيران في الشراكة مع جيرانه والتركيز على رفاهية شعبه.

هذا وتأسف المسؤول اليمني، عن عدم تجديد المليشيات الحوثية، للهدنة، والتي اختارت التصعيد على نحو غير مسبوق.

مشيرا إلى أن اليمن، وفي غضون 6 أشهر من الهدنة وهو عمر المجلس السيادي، التزمت بكافة شروط الهدنة وما تزال ملتزمة بها رغم رفض الميلشيات تمديد الهدنة.

وأضاف العليمي، أن المليشيات الحوثية، لا تزال تعلن عن تهديدات يومية للمنشآت الاقتصادية والبنى التحتية في البلاد. باستهداف المنشآت الاقتصادية وزرع الألغام في الممرات الملاحية، وأعمال القرصنة واختطاف السفن والاستبداد.

كما أشار ذات المسؤول، إلى أنه وعلى مدى سنوات تنصلت المليشيات الارهابية من جميع التزاماتها من بينها اطلاق سراح الرهائن.

وأكد العليمي، أن الخسائر الحقيقية الناجمة عن هذه الحرب لا يمكن حصرها بعدد القتلى، ولكن بالأرض الملغومة وأحلام أجيالنا الضائعة.

ودعا المسؤول اليمني، الدول العربية، إلى منع تحويل اليمن إلى نقطة إنطلاق ايرانية. مؤكدا على ضرورة دعم كافة الجهود لمنع التدخلات الايرانية المدمرة في اليمن.

كما أكد العليمي أن فلسطين لا تزال قضيتنا الأولى، مجددا التأكيد على موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينة العادلة التي ستحضى بدعمهم الكامل. وتؤيد اليمن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.