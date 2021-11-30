اليميني المتطرف إيريك زمور يترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية

أعلن الصحفي الفرنسي ذو التوجه اليميني المتطرف إريك زمور، اليوم الثلاثاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية المزمع إجراؤها في أفريل 2022.

وكشف الصحفي عن ترشحه للإنتخابات الرئاسية، عبر تسجيل مصور نشر على موقع اليوتيوب. على أن يعقد أول اجتماع رسمي لحملته صباح الأحد في باريس.

كما تضمن التسجيل تحذيرات كثيرة من المهاجرين وتعهّدات بإعادة الهيبة إلى فرنسا على الساحة الدولية.

وقال زمور: “لم يعد الوقت مناسبا الآن لإصلاح فرنسا، بل لإنقاذها”.

مشيرا إلى أن الكثير من الناخبين “لم يعودوا قادرين على التعرّف على بلادهم”.

وحقق زمور تقدّما في استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة، رغم مؤشرات على تراجع هذا الزخم. وفيما يرى فيه معارضون شخصية عنصرية، يعتبره أنصاره مدافعا عن قيم فرنسا.

كما جاء هذا الإعلان، قبل ساعات من عقد الجمهوريين آخر مناظرة تلفزيونية لهم قبيل مؤتمر لاختيار مرشحهم نهاية الأسبوع. فيما بدأ المشهد في ساحة المعركة الانتخابية في أفريل 2022 يتضح بالمجمل.

وأشار زمور، إلى أنه يعتقد بأن لديه الدعم والتمويل الكافي للإطاحة بالرئيس إيمانويل ماكرون. والتفوّق على زعيمة اليمين المتشدد المخضرمة مارين لوبان.

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وكان مرشح الرئاسيات الفرنسية إيريك زمور، قد غرد على تويتر قائلا أن الجزائريين عاملوا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مثل التلميذ.

وقال إيريك زمور المرشح من أصل جزائري على تويتر “ماكرون أعطى دروسًا في التاريخ للفرنسيين، لكن الجزائريين يعاملونه مثل تلميذ”.

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