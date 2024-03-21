اليمين المتطرف الفرنسي يتطاول على الجزائريين مجددا

هاجم النائب الفرنسي وعضو حزب التجمع الوطني، جوليان أودول، التجمعات الجزائرية بباريس، والتي تم تنظيمها مؤخرا بمناسبة اليوم الوطني للشهيد احتفالا بالشهداء

علاوة على ذلك، وصف عضو حزب مارين لوبان السياسي هذه التجمعات بالعار.

ووصف أودول في تصريحاته التظاهرات الجزائرية في باريس بالاستفزاز. واتهم الحكومة الفرنسية بالبقاء “صامتة” عن هذا السلوك.

وفي الختام، دعا النائب السلطات الفرنسية إلى الحزم والإدانة الفورية لهذه التجمعات التي، بحسب رأيه، “تضر باللحمة الوطنية”.