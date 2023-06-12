اليمين المتطرف الفرنسي يشن هجوما حادا على الجزائر

دعا اليمين الفرنسي إلى خرق ووقف الاتفاقية الفرنسية الجزائرية بشأن الهجرة. حيث تمت الدعوة إلى هذا في البداية من قبل رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوارد فيليب.

وأعاد رئيس الوزراء السابق لإيمانويل ماكرون، إدوارد فيليب، إطلاق النقاش حول هذه الاتفاقية، حيث قال “هناك علاقات تاريخية قوية للغاية. بين فرنسا والجزائر، لكن الحفاظ على مثل هذا النظام اليوم لم يعد يبدو مبررًا بالنسبة لي”.

وأيد ذلك رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لاريشر، حيث قال “بعد 25 عامًا، تغيرت الظروف. أعتقد أنه يجب إعادة النظر في هذه المعاهدة”.

وتمنح الاتفاقية الفرنسية الجزائرية بشأن الهجرة لعام 1968 وضعًا خاصًا للجزائريين. لا سيما من خلال تنظيم شروط تنقلهم وإقامتهم وتوظيفهم في فرنسا.

اليوم هو موضع تساؤل من قبل العديد من القادة السياسيين الفرنسيين، ولا سيما من اليمين. لذلك يبدو أنه لا توجد سياسة هجرة متماسكة ممكنة دون شجب الاتفاقية الفرنسية الجزائرية.

في ماي الماضي، كان مركز الأبحاث المصنف على اليمين Fondapol قد شجب هذه الاتفاقية. هذا الأخير يمنع فرنسا “من العمل بشكل كبير على قبول المزيد من الجزائريين”.

وأضافت “لا توجد سياسة هجرة متماسكة ممكن دون شجب الاتفاق الفرنسي الجزائري”.

وتم توقيع الاتفاقية بعد ست سنوات من استقلال الجزائر، حيث يمكن للجزائريين ممارسة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة. ولديهم وصول أسرع من مواطني البلدان الأخرى إلى إصدار تصريح إقامة لمدة 10 سنوات.

ويتلقى أفراد الأسرة أيضًا شهادة إقامة لمدة 10 سنوات عند الوصول. إذا كان الشخص الذي ينضمون إليه يحمل هذا اللقب.

ويمكن للجزائريين أيضًا التقدم بطلب للحصول على شهادة لمدة 10 سنوات بعد ثلاث سنوات من الإقامة. مقارنة بخمس سنوات للجنسيات الأخرى.

وتم تبرير مراجعة الاتفاقية بـ “الحاجة إلى الحفاظ على التدفق المنتظم للعمال”. والذي يمر على وجه الخصوص في ذلك الوقت من خلال المكتب الوطني للشغل. والذي “يأخذ في الاعتبار حجم الحركة الجزائرية التقليدية. الهجرة إلى فرنسا”.