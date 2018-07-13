اليمين المُتطرف الفرنسي يمجّد الإعتداء على جزائري بباريس !!

ساند صحفي ناشط في صفوف اليمين المُتطرف الذي تزعمه مارين لوبان، الإعتداء الذي طال أحد الجزائريين بعد إحتفاله بفوز فرنسا في المونديال برفع العلم الجزائري.

وكتب الصحفي على صفحته الرسمية بتويتر:”الرايات الجزائرية والمغربية والتونسية أو الفلسطينية ليست مرغوب فيها في ساحة الإيليزيه”.

مضيفا:”من يريد الإحتفال مع المنتخب الفرنسي ما عليه إلا الإحتفال بأصولهم في بلدانهم الأصلية، هنا عندنا نشيد وطني وعلم بثلاث ألوان”.

ويعكس المشهد العنصرية مقيتة لدى بعض الفرنسيين، الذين نسوا أو تناسوا أن من قاد منتخبهم إلى التأهل لاعب من أصول جزائرية وهو كيليان مبابي.