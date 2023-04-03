اليوتوبر العربي جو حطاب ينشر فيديو إستثنائي عن مدينة قسنطينة

نشر اليوتوبر العربي الشهير جو حطاب مقطع فيديو عن زيارته الاخيرة إلى مدينة قسنطينة حيث قام بتصوير المدينة بطريقة ولا أروع.

وفي الفيديو والذي شاركه فيه اليوتيوبر “خبيب” والذي اسماها عبر صفحته على اليوتوب داخل أقدم وأعجب مدن العالم – قسنطينة | الجزائر Constantine أين بدأ جولته في المدينة بتسميتها مدينة الصخر العتيق.

ليقوم ويصف قسنطينة لمدينة غير عادية وكأنها من علم الخيال معتبر إياها من عجائب الدنيا من خلال مغاراتها القديمة المغطاة بالصخور الكلسية.

وقدم أشهر مؤثر بالوطن العربي، جو حطاب لمحة تاريخية عن المدينة وهندستها الجغرافيا مندهشا من جسورها المعلقة

ولم يخلو الفيديو من زمر الفن و الثقافة في قسنطينة عميد أغنية المالوف محمد الطاهر فرڨاني من خلال مقطع غنائي اداه إبنه.

واظهر جو حطاب عبر مقطع الفيديو المؤكولات التقليدية التي تزخر بها المدينة والتي تستقب العديد من السواح إلبها.

وفي الختام ضرب اليوتبر جو حطاب موعدا بالقول الجزائر بلد قارة وسأزور الصحراء.

حل اليوتوبر العربي الشهير جو حطاب، يوم 22 فيفري 2023، بالجزائر، ليواصل رحلاته الاستكشافية والتي قادته لعدة بقاع في العالم. أين نشر صورا بالعام الجزائري من أمام مقام الشهيد بالجزائر العاصمة وكتب: “من بلد المليون ونصف شهيد وأكثر”.

ويملك جو حطاب أزيد من 11 مليون متابع على قناته بموقع الفيديوهات اليوتيوب. وتحصد الفيديوهات التي ينشرها من مختلف مناطق العالم، أرقام مشاهدات خيالية وصلت إلى 19 مليون مشاهدة للفيديو الواحد.

وجو حطاب صانع المحتوى ويوتيوبر أردني الأصل، والذي كسر الحواجز بين الدول، فقد عايش مختلف الثقافات وترك بصمته في شتى الأماكن.