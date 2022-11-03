اليوتيوبور الفرنسي الشهير Ben N’Co يعود إلى الجزائر

عاد اليوتيوبر الشهير الفرنسي بن نكو إلى الجزائر. بعد أن وعد في وقت سابق إلى العودة قريبا إلى الجزائر وزيارة الصحراء.

وبالفعل، خلال رحلته السياحية الأخيرة إلى الجزائر، أعرب اليوتيوب الفرنسي بن نكو عن إعجابه بالجزائر وتقاليدها ولطف وكرم مواطنيها.

في الواقع، فإن هذا المدون الفرنسي هو من محبي السفر والاكتشاف. عبر فيديوهاته، أثنى اليوتيوبر كثيرا على الأطباق الجزائرية التقليدية.

حسب قوله، تمثل رحلته إلى الجزائر واحدة من أفضل التجارب التي مر بها حتى الآن. وقال “لقد وقعت في حب الجزائر لدرجة أنني أردت أن أفعلها مرة أخرى”.

وهكذا، بعد أن زار العديد من البلدان في العالم، وصل بن نكو إلى الجزائر العاصمة بدعوة من أحد مشتركيه.

وقال ” كانت فكرتي هي اكتشاف منطقة لا يعرفها السائحون كثيرا. إلا أنني وجدت نفسه يتقدم بطلب للحصول على التأشيرة مرة ثانية لإنهاء ما كان قد بدأه بالفعل”.

مفتونًا بتنوع مناظرها الطبيعية ولطف شعبها، كانت العودة ضرورية لبين. وهو موجود بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على إنستغرام.

كما أعلن عن حصوله على تأشيرة جزائرية. حيث وعد بأن تكون رحلته هذه المرة ثرية بالمغامرة، لأنه ينوي الذهاب إلى الصحراء الجزائرية.