“اليوتيوب” يحذف فيديوهات مسيئة لمدير قناة “النهار” من حساب الهارب أمير بوخرص

أقدمت إدارة شركة “اليوتيوب” على حذف فيديوهات خاصة بالهارب من العدالة الجزائرية المدعو أمير بوخرص، من على قناته باليوتيوب.

حيث نشر المدعو “أمير ديزاد”، فيديوهات فيها إساءة وتجريح لشخص المدير العام لقناة لمجمع “النهار”، أنيس رحماني، وتهجم خطير ومخالفة خطيرة لقواعد يوتيوب.

وفي المقابل شكر المدير العام لمجمع “النهار” إدارة اليوتيوب على حذف الفيديوهات وغرد على حسابه الرسمي لتويتر: “كل الشكر والتقدير لإدارة يوتيوب، على حذف فيديوهات مسيئة لي ولعائلتي. قواعد وسياسة يوتوب صارمة لا تقبل مثل هذه الأوساخ على منصتها. أجدد الشكر والتقدير”.