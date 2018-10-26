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“اليوتيوب” يغلق قناة المدعو “أمير بوخرص” الخاصة

أخبار الجزائر
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“اليوتيوب” يغلق قناة المدعو “أمير بوخرص” الخاصة
بقلم سميرة ل

قامت إدارة شركة اليوتيوب، باغلاق قناة المدعو “أمير بوخرص” بسبب التجاوزات وخرق لقوانين الشركة باستعماله السب والشتم والتحريض

وكن الهارب من العدالة الجزائرية يستغل اليوتيوب لنشر فيديوهات فيها إساءة وتجريح لعدة أشخاص من بينهم لشخص الرئيس المدير العام لمجمع “النهار”.

وتعد فيديوهات المدعو أمير ديزاد خرقا لقوانين لشركة اليوتيوب،  ومخالفة خطيرة لقواعدها، وهو ما جعل الشركة تقرر غلق قناته الخاصة، خاصة بعد التبليغات عن تجاوزاته.

وكانت إدارة شركة “اليوتيوب” قد حذفت في وقت سابق، فيديوهات من قناة “الهارب” من العدالة الجزائرية، تتضمن إساء لشخص الرئيس المدير العام لمجمع “النهار”.


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