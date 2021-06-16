اليورو يواصل حصد ضحاياه بإصابة نجم منتخب روسيا في العمود الفقري

شهدت المواجهة التي جمعت اليوم الأربعاء المنتخب الروسي، بنظيره الفنلندي، لحساب الجولة الثانيو من دور مجموعات يورو 2020، حادثة مؤلمة، بتعرض نجم منتخب روسيا ماريو فيرنانديس، لإصابة في العمود الفقري.

وأكد الموقع الرسمي للاتحاد الروسي لكرة القدم، اشتباه إصابة لاعبه ماريو فيرنانديس، وتم نقله لمستشفى سان بطرسبرغ.

وتعرض الظهير الأيمن لمنتخب روسيا، لهذه الإصابة، بعد محاولته افتكاك كرة مشتركة مع لاعب من فنلندا.

وتوقفت المباراة في الدقيقة الـ23، لإسعاف ماريو فيرنانديس، ليعيد للأذهان إصابة لاعب الدنمارك كريستيان ايريكسن.