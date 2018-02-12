اليوفي يتراجع عن إستقدام غولام!

قرر نادي “جوفنتوس” الإنسحاب بصفة “مؤقتة” من سباق الحصول على خدمات الدولي الجزائري، فوزي غولام، بعد تعرضه لإصابة خطيرة جديدة.

وكشف موقع “كالتشيو ميركاتو” بأن مُسيري “السيدة العجوز” أعلموا “خورخي مينديس” بأنهم أصبحوا غير مُتحمسين بالمرة للإستفادة من خدماتة مُوكله.

وجاءت هذه الخطوة من بطل “الكالتشيو” بسبب المشاكل الصحية التي تعرض لها صاحب القذفات الصاروخية والتي ستؤثر لامحالة على مُستواه.

وتعرض خريج مدرسة “سانت إيتيان” نوفمبر الماضي لقطع على مُستوى أربطة رُكبته اليُسرى، وفي فيفري لكسر على مُستوى رُكبته اليُمنى.