اليوفي يريد التعاقد مع “محرز” لكن.. !

الرياضة
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اليوفي يريد التعاقد مع “محرز” لكن.. !
بقلم أمير بهلول

كشف موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، أن نادي “جوفنتوس” مستعد للتفاوض مع “مانشستر سيتي” من أجل التعاقد مع “رياض محرز”.

وأكدت ذات المصادر، أن المنافسة الشديدة في “مان سيتي” قد تجعل خروج “محرز” من الفريق سهلا.

ويريد “اليوفي” عرض “رابيو” أو “بونوتشي” مقابل مبلغ مالي من أجل التعاقد مع النجم الجزائري.

فتقدر قيمة قائد الخضر بأكثر من 50 مليون أورو ولذلك فإن اليوفي يريد تخفيضها بإضافة لاعب أو لاعبين في الصفقة.

يذكر أن “مانشستر سيتي” قد أكد في وقت سابق أنه يريد الحفاظ على نجمه “محرز” ويرفض التفريط في خدماته.


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