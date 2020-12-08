اليوفي يقسو على برشلونة بثلاثية

فاز فريق جوفنتوس الايطالي بثلاثية نظيفة امسية اليوم الثلاثاء أمام فريق برشلونة بملعب الكامب نو في اطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الكروى الجارى 2020-2021.

وأحرز النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو الهدف الأول لصالح السيدة العجوز عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 13 من زمن المباراة.

ثم أضاف الأمريكى ماكينى الهدف الثانى فى الدقيقة 20 من عمر اللقاء، وفى الشوط الثانى، عاد رونالدو من جديد ليسجل الهدف الثانى له والثالث لصالح جوفنتوس عن طريق ربة جزاء أيضا في الدقيقة 52 من زمن المباراة.