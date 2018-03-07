اليوفي يقلب الطاولة على توتنهام ويتأهل لربع النهائي

تأهل فريق “جوفنتوس” للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا سهرة اليوم الأربعاء بعد فوزه على مُضيفه “توتنهام” بهدفين لهدف.

في لقاء العودة من الدور ثمن النهائي الذي جرى بملعب “ويمبلي” بالعاصمة الإنجليزية “لندن”.

وتقدم توتنهام بفضل “سون هيونغ مين” في الدقيقة ال39 قبل أن يُعدل “جونزالو هيغواين” في الدقيقة ال64.

ومنح الأرجنتيني “باولو ديبالا” التأهل للسيدة العجوز في الدقيقة ال66 بعد تعادل الفريقين ذهابا بطورينو بهدفين لهدفين.

وفي اللقاء الثاني إنهزم مانشستر سيتي بهدفين لهدف ضد الضيف بازل السويسري في لقاء العودة ليتأهل بعد فوزه ذهابا برباعية.