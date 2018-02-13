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اليوفي يُعقد وضعيته بالتعادل مع توتنهام والسيتي يقهر بازل

الرياضة
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اليوفي يُعقد وضعيته بالتعادل مع توتنهام والسيتي يقهر بازل
بقلم عبد النور.حواز

تعادل جوفنتوس الإيطالي سهرة اليوم الثلاثاء ضد توتنهام الإنجليزي بهدفين لهدفين في لقاء الذهاب من الدور ثمن النهائي.

لمُنافسة دوري أبطال أوروبا، والذي جرى بملعب “يوفنتوس أرينا” بمدينة طورينو الإيطالية.

وتقدم لليوفي جونزالو هيغواين في الدقيقتين الثانية والتاسعة من ركلة جزاء قبل أن يُعدل الإنجليز عبر هاري كين.

وكريستيان إيركسن في الدقيقتين 35 و71 فيما ضيع هيغواين ركلة جزاء في الدقيقة 45.

وسحق مانشستر سيتي مُضيفه بازل السويسري برباعية دون رد لحساب نفس الدور سجلها غوندوغان في الدقيقتين 14 و53.

إضافة إلى برناردو سيلفا وسيرجيو أغويرو في الدقيقتين 18 و53 هذا قبل موقعتي الإياب بملعب ويمبلي والإتحاد على التوالي.

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