اليوم .. آخر أجل لايداع ملفات الإجلاء الخاصة بالمواطنين العالقين في الولايات المتحدة

أعلنت العامة الجزائرية في نيويورك، أن آخر أجل لتسجيل في القائمة الاجلاء الخاصة بالمواطنين غير المقيمين العالقين في الولايات المتحدة الامريكية سيكون اليوم السبت على الساعة الرابعة مساء.

وقالت القنصلية إن، المعنيين بالتسجيل، هم من المواطنين الجزائرين غيرالمقيمين بالخارج خاصة منهم العائلات، المرضى والطلبة.

ودعت القنصلية المعنيين، لإرسال نسخة عن الصفحة الأولى من جواز السفر، نسخة عن تأشيرة الدخول للولايات المتحدة الأمريكية وتذكرة العودة إلى الجزائر مرفقة برقم الهاتف والعنوان بالجزائر للبريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

وأشارت القنصلية، إلى أن الطلبات التي ترسل بعد الأجال المحددة أعلاه لا تؤخذ بعين الإعتبار.

وجاء في إعلان القنصلية “إثر إعلان الوزير الأول عن إستئناف عملية إجلاء الجزائرين العالقين بالخارج، تنهي القنصلية العامة للجزائر بنيويورك إلى علم المواطنين، غير المقيمين، العالقين بالولايات المتحدة الأمريكية الذين لم يسجلوا أنفسهم في غضون الأجال المحددة بتاريخ 23 أفريل 2020، بالمنصة الإلكترونية التي أعدت لهذا الغرض، للإسراع بالتسجيل على مستوى القنصلية العامة في أجل أقصاه الساعة الرابعة مساءا (16:00) من يوم السبت 18 أفريل 2020.”