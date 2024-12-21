اليوم.. أقصر نهار في العام وطول الليل يصل إلى 14 ساعة

سيكون اليوم السبت 21/ 12/ 2024، أقصر نهار في العام، بينما يكون ليله الأطول، حيث يصل طول النهار نحو 10 ساعات فقط. في حين يصل طول الليل إلى 14 ساعة تقريبا، تزامنا مع حدوث ظاهرة الانقلاب الشتوى.

وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن اليوم السبت، موعد الانقلاب الشتوي. حيث يحدث الانقلاب الشتوي في هذا الموعد من كل عام حيث يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس. فتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدي ، أي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا.

وقال أستاذ الفلك “إنّ هذا اليوم يعتبر ذروة فصل الشتاء فلكيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف. فلكيا في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، وعندما نقول ذروة فصل الشتاء فهذا لا يعنى بالضرورة أنه أبرد يوم في السنة. لأن برودة وسخونة الجو تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وله عوامل كثيرة تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية”.

أما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في المدار، لذلك فإن ذروة الشتاء يمثل أقصى ميل لمحور دوران الأرض في مدارها حول الشمس. علما بأن الأرض تكون أقرب نسبيا إلى الشمس في الشتاء عنها في الصيف وبناءً عليه يكون ذروة فصل الشتاء فلكيا. هو أقصر نهار في السنة إذ يصل طول النهار حوالي 10 ساعات فقط بينما يصل طول الليل إلى 14 ساعة تقريبا.

وتبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض. في هذا الوقت أطول ما يمكن.

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