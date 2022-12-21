اليوم.. أقصر نهار وأطول ليل في العام

سيكون اليوم الأربعاء أقصر نهار في العام، وليله الأطول، إذ يصل طول النهار نحو 10 ساعات فقط. في حين يطول الليل فيصل إلى 14 ساعة تقريبا، تزامنا مع حدوث ظاهرة الانقلاب الشتوى. في دول النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وستبلغ الشمس اليوم الأربعاء أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال. ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذه اللحظة أطول ما يمكن.

الانقلاب الشتوي ظاهرة فلكية تحدث عندما تكون الشمس في السماء عند أقل مسافة زاوية من الأفق. وبعد يوم منه تبدأ الشمس بالصعود إلى الشمال الشرقي في حركتها الظاهرية. حيث يتناقص طول الليل ويزداد طول النهار حتى يتساوى الليل مع النهار عند يوم 21 مارس، وهو موعد الاعتدال الربيعى.

ويتميز الانقلاب الشتوى بشروق متأخر للشمس وغروب مبكر لها، أي نهار قصير وليل طويل. وهذا ما يحدث تدريجيًا منذ مطلع شهر ديسمبر من كل عام إلى أن تحين لحظة الانقلاب الشتوي. وفيها تكون الشمس واقعة مباشرة على مدار الجدى فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضية. وتكون الشمس ظاهريًا فى أقصى ميل لها نحو الجنوب. حيث يميل القطب الشمالي بعيدًا عن الشمس بمقدار 23.5 درجة. وسيكون طول النهار في كل المواقع شمال خط الاستواء أقل من 12 ساعة.