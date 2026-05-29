اليوم الثالث لعيد الأضحى .. عدم استجابة 10 تجار لنظام المدامة

سجلت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية خلال اليوم الثالث من عطلة عيد الأضحى المبارك، استجابة 53.701 تاجراً لنظام المداومة.

وحسب بيان الوزارة هذه استجابة تعكس تجاوبًا واسعًا لضمان استمرارية التموين بالمواد الأساسية والخدمات الضرورية للمواطنين.

كما تم تسجيل عدم التزام 10 تجار بتسخيرة المداومة، من مجموع 53.711 تاجراً مسخراً، ويتعلق الأمر بـ:

ولاية باتنة 3 تجار.. منهم تاجران للمواد الغذائية ومطعم واحد.

ولاية معسكر .. مخبزة واحدة.

ولاية عين الدفلى .. مخبزة واحدة.

ولاية البليدة 3 تجار.. منهم تاجر مواد غذائية ومخبزتان.

ولاية برج بوعريريج.. مخبزة واحدة.

ولاية مستغانم.. مخبزة واحدة.

في حين تلقت الوزارة عبر التطبيق الإلكتروني “مرافق كوم” 24 بلاغًا من ولايات: تبسة، سوق أهراس، قسنطينة، غرداية، بشار، سكيكدة، وهران، تقرت، بسكرة، باتنة، سيدي بلعباس، الجزائر، وسطيف.

وأكدت الوازرة هذ البلاغات توزعت كما يلي:

بلاغات متعلقة بعدم احترام المداومة: 9

عدم إشهار الأسعار: 6

بلاغات متعلقة بالنظافة: 9

وفي هذا الإطار، باشرت الفرق الرقابية عمليات التحقق الميداني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وفقًا للتشريعات المعمول بها.