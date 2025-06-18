اليوم الثالث من تصحيح أوراق “البيام” ..هذه هي النقاط التي تحصل عليها التلاميذ

أظهرت النتائج الأولية للتصحيح الأولي لأوراق امتحان شهادة التعليم المتتوسط “البيام” دورة 2025، توفق عدد كبير من التلاميذ في المواد الأدبية على غرار العربية، واللغتين الفرنسية والانجليزية، فيما كان هناك تباين في المواد العلمية.

وأجمع عدد كبير من مصححي أوراق الإجابة على ان النتائج تراوحت بين الممتازة والمتوسطة حيث تم تسجيل علامة 20 من 20 في مواد الرياضيات الفيزياء والعلوم ، كما تم تسجيل علامات تتراوح بين 9 الى 15 في نفس المواد لنسبة كبيرة للتلاميذ .

وقال استاذ مادة الفيزياء ان إجابة التلاميذ لم تكن منظمة مما ساهم في انقاص بعض النقاط خاصة ما تعلق بالوضعية الإدماجية. التي كانت بسيطة إلا أن التلاميذ. لم يفهموها جيدا وهذا واضح من الاجابة التي قدموها في الأوراق .

هذا واكد العديد من الاساتذة المصححين ان التلاميذ الذين تحصلوا على معدل اقل من 10 من 20 لديهم فرصة كبيرة للانتقال الى الطور الثانوي. بحسب النظام المعمول به في وزارة التربية الوطنية بحيث يتم جمع العلامة المحصل عليها في الشهادة مع علامة المراقبة المستمرة وفي حال حصل المترشح على. معدل يفوق 10 من 20 فبإمكانه الانتقال إلى السنة الأولى ثانوي .