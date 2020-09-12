اليوم الثالث من محاكمة كونيناف: الشركات استفادت من قروض بالملايير دون نشاط!

افتتحت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم السبت، ولليوم الثالث على التوالي، جلسة محاكمة الاخوة كونيناف، لارتكابهم قضايا فساد.

ويتعلق الامر بكل من رضا وكريم وطارق، اضافة الى الطاهر قدور، ومتهمين اخرين من بينهم اطارات بوزارة الصناعة.

ويتابع الإخوة كونيناف في قضايا تتعلق بتبييض الأموال الناتجة عن عائدات اجرامية، حيازة ممتلكات ناجمة عن جرائم الفساد.

بالإضافة الى تهمة تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي او المفترض من اجل الحصول على مزية غير مستحقة.

كما يتابع الإخوة كونيناف في التمويل الخفي للأحزاب السياسية، والاستفادة من تأثير اعوان الدولة لإبرام صفقات مخالفة للتشريع وزيادة الاسعار.

وقد كشفت جلسات المحاكمة بعد استجواب الاخوة كونيناف عن تورطهم بالتلاعب بتعاملات في مجال الصفقات العمومية في قطاع الموارد المائية.

كما كشفت تورطهم في التلاعب بتعاملات الاشغال العمومية، واستفادتهم من 11 صفقة بقطاع الموارد المائية فاقت 14 الف مليار سنتيم.

ونادى القاضي على المتهمين وكذلك الممثلين القانونين للشركات للتأكد من حضورهم.

ووجهت للأشخاص المعنويين تهم تتعلق بتبييض الأموال تحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الاجرامية وتحريض موظفين عمومين والتمويل الخفي للحزب السياسي.

كما وجهت لهم تهم تتعلق بتحريض موظفين عمومين من اجل الاستفادة من مزية غير مستحقة.

وقال ممثل شركة كوجيسي إنه كممثل قانوني كان يأخذ الموافقة من المتصرف الاداري بخصوص ابرام الصفقات.

القاضي: بخصوص الوعاء العقاري مساحته 4000 متر مربع للشركة لانجاز المقر الجديد؟

ممثل الشركة كوجيسي: عندما وصلت للشركة لا اعلم قيمة القروض، ليست لدي اي دراية.

القاضي: ماذا عن قرض 130 مليون دينار الذي استفادت منه الشركة؟

ممثلة سارل كوجيسي: لا أعلم

قاضي محكمة سيدي امحمد ينادي على الممثل قانوني لسارل تراكس.

القاضي: نفس التهم موجهة اليك ماذا تقول؟ الامتيازات التي استفادت منها الشركة في اطار الامتيازات من مجلس الوطني للاستثمار تنشط في ماذا ؟

ممثل شركة سارل تراكس: تنشط في مجال البناء

القاضي: هل استفادت من القروض البنكية؟

ممثل شركة سارل تراكس : لا اعلم

القاضي : المحكمة تقول انها استفادت بقيمة 92 مليار، من هو مسيرها ؟

ممثل شركة سارل تراكس: كونيناف، نوا طارق

القاضي: هل الشركة التي كانت تنشط كانت تدفع اجور الموظفين؟

ممثل شركة سارل تراكس: كانت الشركة مفتوحة لكن بدون نشاط

وكيل الجمهورية: منذ متى وانت تعمل في الشركة كمتصرف اداري ؟

ممثل شركة سارل تراكس: منذ جانفي 2014

المحامية تسال المتهم الان: هل تم سماعك من قبل قاضي التحقيق؟

ممثل الشركة : لا لم يتم سماع اقوالي

القاضي: هل لديك نسخة القيد في السجل التجاري؟

ممثل شركة كوجي سي: نعم لدي.

الآن قاضي تحقيق محكمة سيدي امحمد ينادي على ممثل شركة سارل موبينيل

القاضي: ماذا تقول بخصوص نفس التهم الموجهة؟

ممثل شركة سارل موبينيل: لم يكن فيها نشاط اقتصادي.

القاضي: الشركة استفادت بقرض من بنك الفلاحة والتنمية قيمته 166 مليار سنتيم هل كنت تعلم بذلك؟

ممثل شركة سارل موبينيل: لا لم يكن لدي اي علم بالقروض المستفادة ولا بالأوعية العقارية، ولا علم لي بالأرصدة المالية للشركة.

وكيل الجمهورية: هل لديك علم بالصفقات التي ابرمتها الشركة؟

ممثل شركة سارل موبينيل : لا ليس لدي علم

الان القاضي ينادي على الممثل القانوني لشركة سارل جينيرال مغربين كونستريكسيون

القاضي : ماذا تقول بخصوص الشركة؟

جينيرال مغربين كونستريكسيون: لا علاقة لي بها ولا أعرفها ولم امثل امام قاضي التحقيق لسماع اقوالي.

الان القاضي ينادي على ممثل سارل كونينونتال

القاضي: انت من اي شركة تعمل؟

ممثل سارل كونينونتال: عملت بمجمع كوجي سي وذهبت الى شركة نوتريس التابعة لكونينافز.

وكيل الجمهورية: كممثل قانوني من الناحية الاجرائية هل تعرف دورك؟

ممثل سارل كونينونتال: لا اعلم، لأنني لا اعمل بها.

الآن القاضي ينادي على عبورة سهام، ممثل شركة سارل اي تي بو .

القاضي: ماذا فيما يخص هذه الشركة؟

ممثل شركة سارل اي تي بو: تم حل هذه الشركة في 26 اكتوبر 2018

القاضي: من هو مسير الشركة؟

ممثل شركة سارل اي تي بو: طاهر قدور مسير شركة كو جي سي هو الذي يسيرها.