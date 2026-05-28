اليوم الثاني من عيد الأضحى: أعوان الرقابة يواصلون متابعة مدى التزام التجار بنظام المداومة

يواصل أعوان الرقابة عبر مختلف ولايات الوطن متابعة مدى التزام التجار بنظام المداومة خلال اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك. حسب ما أفاد به اليوم بيان لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.

فبولاية سطيف تواصل فرق الرقابة التابعة للمفتشية الإقليمية للتجارة العلمة رفقة أمن الدائرة متابعة مدى التزام التجار بنظام المداومة خلال اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك. كما تقوم هذه الفرق بالتحقق من وفرة المواد. لاسيما واسعة الاستهلاك، ومتابعة سير مختلف الأنشطة التجارية. في إطار ضمان استمرارية التموين وتلبية احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.

وبولاية بسكرة يواصل إطارات وأعوان مديرية التجارة عملهم لليوم الثاني بهدف معاينة ومراقبة المتعاملين الاقتصاديين المسخرين لعيد الأضحى المبارك في اليوم الثاني والوقوف على توفر المواد واسعة الاستهلاك لاسيما مادة الخبز على مستوى الولاية.

ودعت مديرية التجارة كافة المواطنين إلى تحميل واستعمال التطبيق والمساهمة في ترسيخ ثقافة التبليغ المسؤول. خدمةً للصالح العام وحمايةً لصحة المستهلك.

وفي إطار متابعة برنامج المداومة خلال ثاني يوم من عيد الأضحى المبارك. قامت مصالح مديرية التجارة لولاية أم البواقي بخرجات ميدانية عبر إقليم الولاية. قصد الوقوف على مدى التزام التجار المسخرين بالمداومة. وضمان استمرارية توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين. خاصة المواد واسعة الاستهلاك. بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين خلال هذه المناسبة المباركة.

وفي السياق ذاته وتنفيذا لتعليمات وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، قام أعوان الرقابة بولاية تيزي وزو، اليوم الخميس، بخرجات ميدانية عبر نطاق بلدية بوغني، قصد الوقوف على التزام التجار المسخرين بالمداومة، مع متابعة وضعية تموين السوق وضمان وفرة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، بما يسمح بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير مختلف المواد الضرورية في أحسن الظروف.

