اليوم الثاني من محاكمة الاخوة كونيناف بمحكمة سيدي امحمد

تستمر اليوم الخميس، محاكمة الإخوة كونيناف لليوم الثاني على التوالي بمحكمة سيدي امحمد، في قضية الفساد المتابعون فيها.

القضية متابع فيها إلى جانف الإخوة كونيناف، كل من الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال ووزير الموارد المائية سابقا وإطارات بوزارة الصناعة.

المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بإبرام صفقات عمومية مع الدولة من دون الوفاء الالتزامات التعاقدية وإستغلال نفوذ موظفين عموميين.

بالإضافة إلى تحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الامتيازي. هذا و قد كشفت التحقيقات عن تورط الإخوة كونيناف بالتلاعب بتعاملات وصفقات عمومية، في قطاعي الموارد المائية والأشغال العمومية.

القاضية تسأل مكاحلية عادل: بإعتبارك المدير الجهوي للوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري aniref أمضيت على صفقتين تم منحهما للاخوة كونيناف ماهي الشروط التي جعلتكم تمنحون الصفقتين “محجرتين بكل من عين وسارة وقصر البخاري” في مدة وجيرة دون مرورها على مكتب الدراسات لديكم؟

مكاحلية : هذه هي الطريقة المعمول بها حسب الوثائق المتوفرة لدى طلب الصفقة في غياب منافسين عليها.