اليوم الدولي للرياضيات.. وزارة التربية تسطر برنامجا ثريا و متنوعا

سطّرت وزارة التربية الوطنية، برنامجا ثريا ومتنوعا بمناسبة اليوم الدولي للرياضيات، وهذا على مستوى جميع مؤسسات التربية والتعليم. خلال الفترة من 12 إلى 19 مارس 2024.

وأشارت وزارة التربية في بيان لها، إلى أن البرنامج سيكون ذي طابع علمي وبيداغوجي وترفيهي يتناسب مع شعار “اللعب بواسطة الرياضيات”. بهدف إبراز أهمية الرياضيات في حياة الإنسان. ودورها في مختلف مناحي الحياة من خلال نشاطات تستقطب اهتمام التلاميذ بها. وإدراكهم لأهميتها ومجالات تطبيقاتها.

وأكدت الوزارة، أنه في إطار مخطط عمل الحكومة المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية، حرضها على ترقية تعليم الرياضيات في مختلف المراحل التعليمية. وتشجيع الالتحاق بشعبتي الرياضيات والتقني الرياضي، كما دأبت على المشاركة في جميع التظاهرات الإقليمية والدولية ذات الصلة. ومنها الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات.

للإشارة، يحتفل العالم في 14 مارس من كل سنة باليوم الدولي للرياضيات الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو ) سنة 2019. لإبراز دورها في حياة الإنسان والتأكيد على أهميتها الكبرى في المجالات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية. وفي مواجهة التحديات التي تتخلل مجموعة كبيرة من الميادين. ومنها تطوير الذكاء الاصطناعي والتحول التكنولوجي وتغير المناخ. وكذا بلوغ أهداف التنمية المستدامة.