اليوم الدولي لمكافحة المخدرات.. نجوم المنتخب الوطني يوجهون رسالة قوية للشباب

وجّه عدد من لاعبي المنتخب الوطني الجزائري، اليوم السبت، رسالة تحسيسية مؤثرة إلى الشباب الجزائري، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة المخدرات.

وفي رسالتهم التي حملت شعار “لا للمخدرات ..نعم للحياة” دعا نجوم الخضر الشباب، إلى التمسك بالأحلام والابتعاد عن كل ما من شأنه تدمير المستقبل، مؤكدين أن النجاح لا يتحقق إلا بالعمل والتضحية والإرادة.

كما حملت هذه الرسالة التي شارك فيها كل من القائد رياض محرز، ومحمد الأمين عمورة، وياسين تيطراوي، وإبراهيم مازة، ورامي بن سبعيني، وعادل بولبينة، دعوة موحدة للتصدي لآفة المخدرات وحماية الشباب من مخاطرها.

وأكد اللاعبون أن تحقيق الأحلام يتطلب المثابرة والعمل اليومي، قائلين: “باش تحقق حلمك لازم تخدم عليه كل يوم.. باش توصل لهدفك لازم تضحي.. باه ترفد راس والديك وبلادك لازم تكون قوي”.

كما شددوا على أن الشباب يقف أمام خيارين، أحدهما يقود إلى النجاح والآخر إلى الضياع، مضيفين: “كاين طريق يوصلك للنجاح وكاين طريق يضيعلك مستقبلك وصحتك”.

وحذر نجوم “الخضر” من مخاطر المخدرات، مؤكدين أنها ليست حلاً للمشاكل، بل بداية لسلسلة من الخسائر، إذ قالوا: “المخدرات ماشي حل للمشاكل.. هي بداية للخسارة، خسارة للصحة، خسارة للثقة، وخسارة للمستقبل”.

أكد محاربو الصحراء في ختام رسالتهم، أنهم يمثلون الجزائر داخل المستطيل الأخضر، ويتمنون رؤية الشباب يحققون الانتصارات في حياتهم اليومية، قائلين: “حنا نمثلوا الجزائر في الميدان.. نحبو نشوفوكم رابحين خارج الميدان.. حلمك أكبر من المخدرات”، قبل أن يختتموا بشعار الحملة: “لا للمخدرات… نعم للحياة.”

وللإشارة، يواجه المنتخب الوطني غدا نظيره النمساوي في المباراة المبرمجة فجر يوم الأحد بملعب “آروهيد” بمدينة كانساس سيتي 03:00 بتوقيت الجزائر، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة لكأس العالم.