اليوم …الذكرى الـ 29 لإعلان الدولة الفلسطينية من الجزائر

يصادف اليوم، الذكرى الـ29 لإعلان الدولة الفلسطينة

حينما أعلن الرئيس ياسر عرفات أمام المجلس الفلسطيني، المنعقد في الجزائر عام 1988 استقلال فلسطين.

وما زالت الكلمات التي رددها الراحل عرفات عند إعلان الدولة الفلسطينية حاضرة في الأذهان.

والتي قال فيها: أن المجلس الوطني يعلن، باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني، قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس”.

وصدح بها صوت القائد ياسر عرفات في قاعة قصر الصنوبر في العاصمة الجزائر.

معلنا مرحلة جديدة من النزاع مع الحركة الصهيونية، لتثبيت الحق الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة، وتثبيت القدس عاصمة أبدية.