اليوم الرابع.. الفريق أوّل شنڤريحة يواصل زيارته إلى قطر

يواصل، الفريق أول السعيد شنڤريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، زيارته الرسمية إلى دولة قطر في يومها الرابع.

وقام الفريق أول السعيد شنقريحة أمس الثلاثاء، خلال اليوم الثالث من زيارته الرسمية إلى دولة قطر الشقيقة للمشاركة في الطبعة التاسعة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري “ديمدكس-2026″،بزيارة مختلف أجنحة المعرض الدولي، الذي يعرف هذه السنة مشاركة كبيرة للعارضين.

حيث عاين الفريق أول شنقريحة عن قرب أحدث المنتجات العسكرية في مجال الصناعات الحربية البحرية، أين قدمت له شروحات وافية ودقيقة عن العتاد والتجهيزات المعروضة وكذا آخر ما توصلت إليه الشركات المصنعة في مجال التكنولوجيا البحرية.

كما اطلع رفقة الوفد المرافق له على آخر الحلول في مجال الطائرات دون طيار وأنظمة القيادة والتحكم. والحماية السيبرانية، والأسلحة والمدرعات.

وبالمناسبة أجرى الفريق أةل شنقريحة محادثات مع مسؤولي وممثلي مؤسسات صناعية دولية. تمحورت حول تبادل الخبرات وبحث آفاق شراكات محتملة، خاصة في مجالات التصنيع، الصيانة. ونقل التكنولوجيا بما يضمن رفع مستوى الجاهزية العملياتية وتحديث العتاد وفق المعايير الدولية.

وبمقر وزارة الدفاع القطرية بالدوحة، خص الفريق أول الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باستقبال من قبل معالي الشيخ سعود بن عبد الرحمان آل ثاني. نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، أين كان لهما لقاء خاص على انفراد.

كما تلقى بعد ذلك ومن على شرفة مقر وزارة الدفاع شروحات حول أهم المعالم في العاصمة القطرية الدوحة. حيث أشاد الطرفان بالمستوى المرموق للتعاون العسكري الثنائي بين البلدين الشقيقين. الذي يعكس مستوى التفاهم والثقة الكبيرين الذين يطبعان العلاقات بين الجزائر وقطر على أكثر من صعيد.

