قناة النهار اليوم الرابع من الباك : الفلسفة كانت صدمة..في إنتظار الإجتماعيات بقلم قناة النهار نشر في 14 جوان 2023 - 09:48 شارك غرِّد أرسل 146 0 اليوم الرابع من الباك : الفلسفة كانت صدمة..في إنتظار الإجتماعيات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/X7Nq2 اقرأ أيضا "التوأم أمينة وخديجة: "هكذا يتعاملون معنا التلاميذ داخل المدرسة وكانو يغيرو منا بزاف قناة النهار 24 ماي ميلة: "فئران" ضمن المخزون الإستراتيجي للحمص بمخازن "ccls" قناة النهار 29 ماي قالمة : قنوات صرف المياه لم تستوعب الأمطار الأخيرة..ماهي الأسباب والحلول؟ قناة النهار 28 ماي صريح جدا : التأمين على الممتلكات..ثقافة غائبة لدى الجزائريين ! قناة النهار 04 جوان طالع هابط: النوي ينتفض ضد كل من يبني في الوديان .. واحد ما حتم عليكم تبنو فالواد قناة النهار 08 جوان دلال خير: طفل يعيش في عالم صامت ينتظره مستقبل مجهول.. حله الوحيد هو زراعة القوقعة قناة النهار 26 ماي مترشحة للبيام : موضوع الرياضيات في متناول التلميذ الممتاز قناة النهار 06 جوان رامي: هذه هي بداياتي ومغامراتي في التجارة الإلكترونية قناة النهار 31 ماي سيدي بلعباس : النهار ترافق جنود الخفاء في مهمة إنجاح إمتحان شهادة البيام قناة النهار 07 جوان طالع هابط: الأمطار تفعل فعلتها بالحروش في سكيكدة والنوي يحمل مسؤولية ما حدث للمسؤولين قناة النهار 04 جوان